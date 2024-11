Nerdpool.it - Uno Rosso: ci sono scene post-credit?

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

È arrivato oggi al cinema l’atteso e irriverente film di Natale dal cast più inaspettato di sempre: Unovede protagonisti Chris Evans, Dwane Johnson (The Rock), J.K. Simmons e Lucy Liu, in un action movie tamarrissimo e moderno, in grado di farci sorridere mentre aspettiamo con ansia il Natale, la cui atmosfera inizia a farsi strada nei nostri cuori.Per la recensione completa di Uno, cliccate qui.Ma ora, veniamo alla domanda che, se avete cliccato su questo articolo, vi state tutti ponendo.Cidopo i titoli di coda di Uno?Per quanto sperassimo in un siparietto comico, o una tenera immagine di chiusura, la risa è no. La storia in effetti non richiede ulteriori chiusure, riusciamo ad immaginare senza troppi problemi cosa staranno facendo i protagonisti del film alla fine delle loro avventure, perciò forse, in fondo, sul finale non ci manca nulla.