Sondrio, treno vuoto deraglia: macchinista in ospedale

Questa mattina, intorno alle 6, unin manovra senza passeggeri èto a bassa velocità nella stazione di. Per cause ancora da chiarire, il convoglio è finito su un binario errato, con la motrice che ha terminato la corsa contro i paraurti ferroviari, rischiando di cadere sulla strada comunale sottostante. Quest’ultima è rimasta chiusa al traffico per tutta la mattinata per motivi di sicurezza.Leggi anche: Bologna, incidente e incendio in autostrada: tragedia nel raccordo tra A1 e A14Il, che ha riportato alcuni traumi, è stato soccorso in codice verde e trasportato inper accertamenti. La Polfer di Lecco, in collaborazione con la Squadra Volante di, ha avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente.L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla linea ferroviaria tra Tirano e Milano, con la soppressione di 10 treni e numerosi ritardi su altre corse.