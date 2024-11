Unlimitednews.it - Servizi digitali e inclusivi, raggiunti in anticipo obiettivi Pnrr

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha raggiunto, con tre mesi di, glieuropei del primo target della misura “Esperienza del cittadino neipubblici” contenuti nel: sono infatti più di 6mila le amministrazioni pubbliche, tra scuole e Comuni, che hanno reso i loro siti esemplici e. Questo risultato è stato possibile grazie a un percorso di co-progettazione e implementazione dei modelli di sito per Comuni e Scuole. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti ha sottolineato che “il risultato raggiunto è un esempio concreto dell’impegno del Dipartimento per la trasformazione digitale e del gioco di squadra tra Designers Italia e tutti gli enti locali coinvolti. Grazie a questa sinergia, l’Italia non solo centra, ma supera con largoglidel, rafforzando il percorso di innovazione ezzazione a beneficio di tutti i cittadini”.