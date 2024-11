Sport.quotidiano.net - Robur: il tecnico Magrini fa la ‘conta’. Stacchiotti e Bianchi a disposizione

Al campo Bertoni dell’Acquacalda laprosegue nella preparazione della sfida con la Fulgens Foligno, in programma allo stadio Franchi, domenica alle 14,30. La situazione, per quanto riguarda gli assenti, è sempre piuttosto delicata con Di Paola, Di Gianni, Tirelli, Fort e Candido ai box per i rispettivi problemi fisici. Defezioni che investono un po’ tutti i reparti, dalla difesa all’attacco e che non risparmiano le quote, con un 2005 e due 2006 che saranno costretti a guardare i loro compagni dalla tribuna. Rispetto alla partita con il Terranuova Traiana, però, dovrebbero tornare abili e arruolabili sia(nella foto) che, fuori dall’elenco dei convocati sabato perché alle prese, anche loro, con la febbre: una vera e propria congiura. Il rientro del giovane portiere, classe 2006,, in ogni caso, permetterà allo staffbianconero di piazzare ‘soltanto’ due under di movimento, potendo innestare di maggiore esperienza il pacchetto avanzato.