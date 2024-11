Sport.quotidiano.net - Pokerissimo dell’under 17. Vince anche la Vis under 19

Comincia ad ingranare la formazione19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che a Livorno contro la Don Bosco centra il secondo successo consecutivo in campionato (46-79). I biancazzurri approcciano benissimo alla sfida, piazzano un break di 25-12 nei primi dieci minuti e da lì in avanti comandano per tutta la durata del match: Livorno prova a rimanere a contatto all’intervallo (31-41), ma nel terzo parziale la Bondi Vis allunga in maniera definitiva e dilaga nell’ultimo quarto, portandosi fino al +33 finale. Una bella iniezione di fiducia per il gruppo allenato da coach Santi, che trova così un po’ di continuità e dà seguito alla vittoria di due settimane fa contro Firenze. "Abbiamo approcciato bene sin dalla palla a due, indirizzando la partita dove volevamo – l’analisi di coach Lorenzo Santi –, siamo riusciti a trovare buoni tiri in attacco e a difendere duro per quasi tutti i quaranta minuti.