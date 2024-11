Lanazione.it - Petrucci su aggressione all'ospedale di Pisa: "Regole d'ingaggio come per i buttafuori"

"Anche la Regione Toscana faccia la propria parte, approvando la nostra proposta per modificare ledie garantire la presenza di polizia privata e la videosorveglianza nei reparti ospedalieri più a rischio". A dichiararlo è Diego, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, intervenuto con un video sull'ennesimaavvenuta in, che ha scosso. Martedì sera, infatti, un giovane, portato dal personale del 118 perché in forte stato di agitazione dovuto all'assunzione di alcol, si è improvvisamente scagliato, senza apparente motivo, contro il marito di una paziente, che era in attesa di poter tornare a casa, scaraventandolo a terra sotto gli occhi di altri pazienti e dei loro familiari. Un episodio durato pochi secondi, ma che ha sconvolto medici e infermieri.