Nicola Riva racconta papà Gigi: "Vivere la sua depressione è stato difficile. Non gli piaceva il calcio di oggi, detestava il Var"

“In cosa ci assomigliamo io e mio padre? Penso di soffrire ogni tanto di malinconia, come lui. E come lui, i cambiamenti non mi piacciono. Ma penso anche di essere una persona buona. Ho imparato tanto dal suo esempio”., figlio del leggendarioscomparso lo scorso 22 gennaio, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del rapporto con suo padre tra aneddoti e curiosità.“Il mio primo ricordo di lui è nella sua casa al mare, dove si trasfed’estate nel mese di pausa da dirigente del Cagliari. Sul retro, aveva fatto costruire un campo di calcetto piccolino con l’erba sintetica e ci giocavamo insieme, anche con mio fratello Mauro. Lì, era solo nostro padre“, ha svelato. “Ho un po’ sofferto il fatto che fosse considerato come ‘l’uomo di tutti’, poi non viveva con noi, voleva i suoi spazi.