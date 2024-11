Ilrestodelcarlino.it - Morto l'avvocato di Reggio Emilia Luigi Fornaciari

, 7 novembre 2024 – Lutto nel mondo forense reggiano: si è spento a 83 anni la Toga d’orocivilista di primo piano. Esponente di una storica famiglia reggiana che ha come capostipite l’Piero, che fondò il proprio studio legale nel 1938,ed il fratello Marco sono cresciuti professionalmente accanto al padre per poi dare vita a due studi separati con i rispettivi figli. Specializzato in diritto civile,per oltre un decennio è stato anche apprezzato membro del Consiglio dell’Ordine Forense, anche con il ruolo di tesoriere. In gioventù fu un atleta di alto livello: negli anni ’60 era stato lo schiacciatore della Pallavolo La Torre, militando per tre stagioni in serie A. L’si è spento mercoledì dopo il repentino peggiorare delle sue condizioni di salute; professionalmente attivo fino all’ultimo, aveva lavorato nel accanto ai figli Fabrizio e Piero fino all’11 settembre scorso: il giorno prima del ricovero in ospedale per un intervento programmato.