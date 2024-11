Milano-Cortina 2026 svelato ‘Il Look of the Games’ | il messaggio visivo che accompagnerà i Giochi

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024 – Pian piano si delinea il mosaico intero dei prossimiInvernali del. Esi fa bella per ospitare la competizione a cinque cerchi. Mentre l’organizzazione e le location prendono vita, sono state presentate oggi le immagini che allestiranno le sedi di gara e le hospitality.E’ un, presentato a, che guiderà egli atleti, gli spettatori, i volontari e tutte le persone che faranno parte deie della immensa macchina a cinque cerchi, dell’evento sportivo più ambito.E’ ‘Ilof the, come viene definitivo nel gergo olimpico, e sarà ammirato negli impianti e sulle piste, come nel merchandising e nell’intera attività di comunicazione.Come riporta l’Ansa – Sarà – è stato sottolineato – quell’ inconfondibile immagine che miliardi di spettatori riconosceranno sui propri schermi, che i fan percepiranno sulle piste e nei palazzetti, e chei media nel raccontare le imprese degli atleti.