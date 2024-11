Lettera43.it - Luca Guadagnino presidente di giuria al Festival di Marrakech

è stato nominatodelladelInternational Filmin programma dal 29 novembre al 7 dicembre. Il regista italiano, autore di Queer con Daniel Craig e di Chiamami col tuo nome, prenderà il posto del danese Thomas Vinterberg che ha rinunciato per motivi familiari. «Non dimenticherò mai la prima volta che venni qui oltre 20 anni fa quando la mia amica Valentina Cervi era nelladei cortometraggi», ha raccontato il cineasta. «Mia madre, algerina, è cresciuta in questo Paese poiché si trasferì a Casablanca quando era bambina. Il mio Dna arabo è radicato nei poteri magici della città e del. È per me un immenso onore poter presiedere ladella 21esima edizione». In gara ci saranno 14 film, che concorreranno per la Stella d’Oro, che verrà assegnata nella serata di chiusura del 7 dicembre.