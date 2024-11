Ilgiorno.it - La sala operatoria ibrida. Tecnologia avanzata a uso multidisciplinare in due diversi ambienti

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Un concentrato dia servizio delle équipe multidisciplinari dell’ospedale, con nuove possibilità di cura che si aprono e l’obiettivo finale di migliorare l’assistenza ai pazienti. È una delle pochissime realtà di questo tipo in Italia – la terza in Lombardia e la quarta in tutto il Paese – lainaugurata ieri nel monoblocco del Circolo di Varese. Il taglio del nastro con il sindaco, prefetto e vertici regionali ha sancito l’ufficialità, ma in realtà l’ambiente è già stato testato con una decina di interventi nei giorni scorsi. "I clinici si stanno innamorando di questo strumento", ha spiegato il direttore generale di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale presentando il gioiello tecnologico. Si tratta di uno spazio procedurale avanzato, che combina unatradizionale con un tavolo chirurgico multifunzionale e con apparecchiature per la diagnostica per immagini molto sofisticate.