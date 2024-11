Ilrestodelcarlino.it - Incubo liste d’attesa ad Ascoli, l’Ast snocciola i numeri: “Il comitato ci rallenta”

, 7 novembre 2024 – La direzione dell’Azienda Sanitaria Territoriale diha recentemente incontrato illocale per il diritto alla salute, nato ad aprile con lo slogan ‘Sosdel Piceno’ per discutere sulleambulatoriali, una delle principali criticità del sistema sanitario regionale e nazionale. Ilnelle scorse settimane ha dichiarato di aver “preso in carico” negli ultimi mesi 86 richieste di prestazioni inviate via posta certificata alper velocizzare le prenotazioni. L’azienda sottolineato però che questa intermediazione, pur benintenzionata, ha di fatto introdotto un ritardo nella gestione, rispetto al normale iter che i cittadini possono seguire attraverso il Centro Unico di Prenotazione (Cup), gli sportelli Urp, e altri canali.