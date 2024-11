Ilgiorno.it - In Lombardia le riserve idriche si svuotano e le piogge non bastano più

Milano, 7 novembre 2024 – Lenona garantirenella media degli ultimi decenni. Nel 2023, su 1137 mm di pioggia caduta, la quota di evapotraspirazione è stata di 596,6 - oltre la metà - in. Se si fa in confronto con il 1999 quando era caduta esattamente la stessa quantità d’acqua, si vede come la quantità di evapotraspirazione fosse inferiore: 558,9 mm, 13,3 km 3, a fronte dei 596,6 mm e 14,2 km3 del 2023. Andando a ritroso ulteriormente, il gap è ancora più ampio: nel 1978 con 1147,9 mm di precipitazioni (27,4 km3) ed una quantità di acqua tra pioggia e scioglimento dei ghiacciai di 1142,9 mm (27,3 km3), l’evapotraspirazione reale era stata di 472,7 mm (11,3 km3). "Ciò è stato causato dalle alte temperature, superiori alle medie climatologiche di riferimento, verificatosi anche nel 2023.