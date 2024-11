Thesocialpost.it - Hakuna Matata? Non è più tempo per l’Europa di vivere senza pensieri

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

L’era dell’è finita. Per, quel periodo di apparente leggerezza e spensieratezza, vissuto all’ombra della protezione americana, è diventato ormai una favola lontana. Come nel mondo di Simba, il giovane leone che fuggì da ogni responsabilità rifugiandosi in una giungla di sogni e di libertà, cosìha vissuto una lunga fase di “cucciolo”, protetta dai potenti artigli degli Stati Uniti. Ma ora è giunto il momento di tornare alla savana, di affrontare le sfide, di farsi carico del proprio destino.La ritirata americana: il “re” si è ritiratoNegli ultimi anni, con la spinta dell’isolazionismo che ha riportato Donald Trump sulla scena politica americana, gli Stati Uniti sembrano aver deciso di abbassare lo scudo che hanno a lungo tenuto aperto sul. L’America si chiude nei suoi confini, come un vecchio re che, stanco di battersi per terre lontane, si ritira nei suoi possedimenti.