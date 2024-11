Thesocialpost.it - Giorgetti contro la Nato: “La richiesta di destinare il 2% del Pil per la difesa è eccessiva”

Giancarlo, ministro dell’Economia, ha risposto con una durezza imprevista alle richieste avanzate dalla, che sollecita i Paesi membri ad aumentare significativamente la spesa per la, portandola al 2% del Pil. Durante un’audizione a Camera e Se, in occasione della presentazione della legge di bilancio,ha definito l’obiettivo del 2% come “molto ambizioso” e ha evidenziato che, sotto l’attuale governance europea, risulta “non del tutto compatibile con le coperture necessarie”.Le parole diarrivano a poche ore di distanza dall’appello del segretario generale della, Mark Rutte, che dopo il summit di Budapest ha esortato i Paesi membri ad aumentare le spese militari, considerando il 2% una soglia minima. Il nostro ministro ha ribadito la posizione dell’Italia, che, anche se sta incrementando il budget per la, non raggiungerà la cifradallanel breve termine.