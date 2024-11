Lettera43.it - Gino Panaiia, il 25enne scomparso ad Halloween, è stato trovato morto nel Naviglio pavese

, il ragazzo di 25 annila notte dida Zibido San Giacomo (Milano), ènelle acque del. Il suo corpo, che èvisto riaffiorare da un passante, èrecuperato dai vigili del fuoco in una zona non molto distante dal punto in cui si erano concentrate le ricerche, interrotte proprio il giorno prima del ritrovamento. Per il momento non è chiaro cosa abbia causato il decesso, cosa che verrà stabilita dall’autopsia nei prossimi giorni.Il suo motorino e alcuni vestiti erano stati ritrovati vicino alla cascina Casiglioerala notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre dopo aver trascorso la serata in un locale con la fidanzata e alcuni amici. Il suo motorino erail 3 novembre ai margini di un campo.