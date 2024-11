Lanazione.it - Effetto-Trump sull’Umbria. Tra esultanza e timori

Le reazioni non si sono fatte attendere in Umbria all’elezione di Donalda presidente degli Usa. E il tema è subito diventato ‘battaglia’ elettorale, dato che fra dieci giorni si andrà al voto. Con la destra che esulta e la sinistra molto preoccupata. "La vittoria di- scrive Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria - è una boccata d’ossigeno per il mondo libero. Il popolo americano ha detto basta alla menzogna e all’arroganza dei Democratici, espressione di un’élite lontana dai veri valori della gente comune e dell’America profonda.ha trionfato nonostante tutto: pallottole, processi, accuse e tentativi di delegittimazione. Oggi l’America celebra la vittoria della verità contro l’ipocrisia, della libertà contro il pensiero unico. L’America ha scelto valori, sicurezza e stabilità, in contrasto netto con il relativismo e la confusione.