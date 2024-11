Ilfattoquotidiano.it - “Dopo tanti anni ci siamo rivisti, abbiamo pranzato, abbiamo pianto e alla fine ci siamo abbracciati”: scoppia la pace tra Art Garfunkel e Paul Simon

“The Sound Of Silence”, “Homeward Bound”, “The Boxer” e “Mrs Robinson“, sono solo alcuni dei grandi successi degli indimenticata, nati nel 1957.il successo è arrivata la decisione da parte di Artdi separarsi artisticamente nel 1970, poi la reunion a Central Park nel 1981 e alcuni tour. Fino al progetto live del 2010 in Nord America che però è stato rimesso in soffitta,un concerto, perché Artsoffriva di seri problemi vocali. Ma non è un mistero che il rapporto tra i due artisti sia stato turbolento. Poi glipassano,hanno entrambi 83, e il tempo si sa, appiana le ferite anche più profonde.“Ho incontrato di recenteper la prima volta– ha rivelato Art al tabloid The Sun -.