Ilgiorno.it - Disagi per i pendolari rhodensi. Treni in ritardo fino a 50 minuti

Un treno con le porte guaste, il malore di un passeggero, carrozze ridotte e affollate, "come un carro bestiame", spiega un pendolare. Poche informazioni e tanta rabbia. Ennesima mattinata di, quella di ieri, per idella linea suburbana S5 Varese-Milano-Treviglio di Trenord. Dopo i problemi di martedì 5 novembre a causa dello sciopero proclamato in solidarietà al capotreno accoltellato a Genova, anche ieri mattina raggiungere il capoluogo lombardo con il treno è stata un’odissea. Cinquantadiper il treno delle 7.37 diretto a Treviglio, 15per il convoglio 24525 diretto a Milano Certosa. Il treno 24521 è rimasto fermo in stazione a causa di un guasto alle porte, "l’equipaggio sta intervenendo per consentire la ripresa del viaggio", si leggeva sull’App di Trenord.