Diagnosi di Solidarietà | Gala di beneficenza Afmal per la Comunità partenopea

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(Associazione Fatebenefratelli per i Malati Lontani) rinnova l’appuntamento dicon ildi,” ospitato nella suggestiva Villa Vittoria Posillipo, in Via Petrarca 46. Scopo dell’evento è raccogliere fondi per l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica avanzata per l’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, migliorando i servizi sanitari destinati alle fasce più vulnerabili della.Un Programma Ricco di Arte eLa serata si aprirà con un raffinato aperitivo, accompagnato dalla musica della pianista Luisa Buonocore, diplomata presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e nota per la sua eclettica carriera che spazia dal pianoforte classico al jazz. Con più di vent’anni di esperienza, Luisa si è esibita nei teatri e in prestigiose location in Italia e all’estero, includendo tournée negli Stati Uniti al fianco di importanti maestri lirici.