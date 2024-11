Iltempo.it - "Continuano a minare tutte le operazioni". Ceccardi contro giudici e sinistra

L'Europa chiede di governare meglio la questione migranti: rimpatri e gestione dei flussi. Il governo Meloni ha preso accordi con l'Albania ma questa strada viene regolarmente osteggiata dache affossano l'iniziativa. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà del 7 novembre. In collegamento c'era Susanna, europarlamentare della Lega. #tagada “L'Europa ci chiede di lavorare sui rimpatri” https://t.co/StdoDTGY33 — La7 (@La7tv) November 7, 2024 "Tutti in Europa dicono che l'immigrazione deve essere regolata e ci devono essere respingimenti e rimpatri più efficaci - ha detto in studio Susanna- Questo lo dicono tutti. Il governo italiano ha elaborato questa soluzione di concerto con il governo albanese che, però, è stata minata nei mesi dai, dallaitaliana e da una parte dei media che continua a demonizzare questa operazione.