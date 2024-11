Quotidiano.net - Coffee table books, come scegliere i libri da esposizione

Per rendere una casa accogliente un buon punto di partenza è la presenza didi pregio. Oltre ai classici volumi sugli scaffali della libreria, ci sono anche i cosiddetti: volumi grandi e visivamente accattivanti, spesso fotografici o artistici, che puntano su contenuti visivi. Ne possiedono pregiate collezioni starDavid Beckham, Kendall Jenner, Gwyneth Paltrow e Oprah Winfrey. Ogni libro, con le sue copertine curate e immagini suggestive, diventa un piccolo pezzo d’arte che dona carattere e colore agli ambienti. L’elemento chiave di questiè la grafica, che propone temi culturali vari: dall’arte alla musica, dalla moda alla natura, passando per fotografia e viaggi. La storia Ihanno radici antiche: già nel XVIII secolo, il gentiluomo Laurence Sterne, ne ‘La vita e le opinioni di Tristram Shandy’, scherzava sula sua opera potesse trasformarsi in un libro da salotto.