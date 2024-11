Dilei.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, parla un’amica di lei: “Una bella persona”

L’anno terribile disembra si sia, finalmente, concluso. L’imprenditrice digitale, infatti, avrebbe finalmente trovato l’uomo perfetto per lei in Giovanni, con cui è stata avvistata di recente. La relazione amorosa avrebbe portato all’influencer una nuova felicità, dopo la crisi che lei ha dovuto affrontare a partire dal dicembre 2023, quando è scoppiato il caso Pandoro., infatti, è stata a lungo al centro di un’indagine giudiziaria per la promozione da lei effettuata al dolce natalizio, che, in seguito, ha coinvolto anche altre sue operazioni commerciali. La bufera si è abbattuta anche sulla vitale dell’influencer, contribuendo alla sua separazione da Fedez.Adesso, però,sembra guardare avanti con rinnovata fiducia, accanto a un uomo, che anche una sua amica avrebbe descritto con parole di stima.