Quotidiano.net - Candele profumate per l’autunno, le fragranze ideali per un’atmosfera cozy

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Lesonoper rischiarare le giornate grigie d’autunno. Accenderle non significa solo aggiungere un po’ di luce in casa quando essa manca fuori, ma anche immergersi in una vera esperienza olfattiva che stimola i ricordi e risveglia emozioni. Le profumazioni più adatte alPer, le note olfattive più amate sono quelle calde e avvolgenti, che ricordano il tepore di un camino o il profumo della foresta dopo la pioggia. Tra le più apprezzate c’è la vaniglia: cremosa e avvolgente, evoca il ricordo di dolci fatti in casa e di abbracci morbidi. Spesso combinata con accenti di cuoio, tabacco o caramello, la vaniglia trova spazio sia inlegnose e speziate sia in profumi gourmand. Anche le note di cannella, zucca, spezie, miele e legni caldi richiamano atmosfere accoglienti, perfette per ricreare l'immagine di un cottage immerso nella natura, con un fuoco scoppiettante, e per comunicare un senso di comfort e nostalgia.