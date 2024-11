Thesocialpost.it - Atp Finals 2024: Sinner nel Gruppo ‘Ilie Nastase’ con Medvedev, Fritz e De Minaur, l’importanza di vincere il girone

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Janniksi prepara ad affrontare un percorso impegnativo alle ATPdi Torino, dove dovrà confrontarsi con i migliori tennisti del pianeta. Il sorteggio, che si è svolto a Torino, ha assegnato al giovane talento azzurro ilIlie Nastase, che lo vedrà opposto al russo Daniil, all’americano Taylore all’australiano Alex De. La competizione prenderà il via domenica prossima, esarà uno dei grandi protagonisti di questa edizione.UnImpegnativoIldinon è dei più facili, ma è certamente alla sua portata., pur non essendo nella sua forma migliore in questa stagione, rimane uno degli avversari più pericolosi. Il russo ha una straordinaria esperienza nelle ATPe un gioco solido che può mettere in difficoltà anche i tennisti più esperti.