Gaeta.it - Aggiornamenti sul cronoprogramma delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: situazione attuale

Facebook WhatsAppTwitter Lestanno già prendendo forma con progressi significativi. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha confermato la piena conformità con i tempi stabiliti durante la presentazionenuove grafiche che abbelliranno le sedi dei giochi olimpici, rassicurando la popolazione sul rispetto del.Rispetto delSecondo Fontana, attualmente i lavori e i progetti relativi all’evento olimpico sono tutti in linea con quanto era stato pianificato. Durante la presentazione, il presidente ha dichiarato: “Direi che siamo a posto, per il momento siamo nel rispetto completo di tutti i programmi e progetti che erano stati previsti.” Questa affermazione rassicura non solo i cittadini, ma anche gli atleti e gli organi organizzativi internazionali che seguono da vicino i preparativi.