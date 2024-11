Gaeta.it - A Roma arriva Oriental World: un viaggio tra tradizioni e mitologia cinese nel parco Cinecittà World

Facebook WhatsAppTwitter Il 24 novembre segnerà l’inaugurazione di, un evento straordinario che trasporterà i visitatori nel cuore della culturaall’interno deldivertimentidi. L’esperienza, lunga circa un chilometro, sarà illuminata da 220 installazioni luminose, alcune delle quali raggiungeranno altezze di ben 8 metri. I partecipanti potranno immergersi in un mondo ricco di, esplorando due sezioni principali che offrono un’interessante visione dell’arte e delle leggende cinesi.Il palazzo del dragoLa prima sezione, Il Palazzo del Drago, è un tributo alla figura mitica del Drago, noto per il potere di controllare le acque dei quattro mari. Questo spazio, anche chiamato Palazzo di Cristallo, è rappresentato come un luogo sottomarino popolato da creature marine.