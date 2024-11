Ilfoglio.it - A Parigi 2024 Alberto Amodeo è nuotato via dall'ansia

Al centro del mondo delre paralimpicoci sono le persone (di recente ha aperto il suo cuore alle famiglie del centro David Lloyd Malaspina di Milano): sono loro che rendono unico il suo percorso, costruito mattone dopo mattone come i lego che ama tanto. In camera, tra quelli a cui è più affezionato c’è un carosello con i cavalli, regalato dal nonno e altri due che ricordano i Giochi di Tokyo. Mancano quelli commemorativi delle medaglie (due ori e un bronzo) conquistate a, al suono delle canzoni “brutte” di musica elettronica, che però, danno la carica. Quella musica che ha iniziato ad ascoltare in ospedale, dopo l’amputazione della gamba destra, a seguito di un incidente in una cava a 12 anni. Se dico? Penso alle persone che erano lì. Come a Tokyo, i primi che ho visto sono stati Simone Barlaam e Federico Morlacchi.