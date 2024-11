Zonawrestling.net - WWE: Anche Michin in supporto di Chris Bey

, precedentemente nota con il ring name di Mia Yim in TNA, ha dato tutto il suoin favore diBey. Dopo il grave infortunio patito nelle registrazioni di iMPACT pos-BFG, Bey è stato ricoverato e sottoposto a un operazione al collo. Per tale motivo la famiglia dell’atleta ha aperto una raccolta fondi alla quale hanno aderito diverse personalità del business e ora, attraverso la vendita dei suoi costumi, farà lo stesso. Both @RealKeithLee and I have donated gear for bid! We are helping out @DashingBey on his road to recovery. We love you,. #TooSweet pic.twitter.com/uVsHcjPciY—?? (@MiaYim) November 1, 2024