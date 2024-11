Ilrestodelcarlino.it - World tour in Sardegna Urgesi finalista in doppio

Per l’undicesimo anno di fila, sulla terra rossa del resort sardo di Santa Margherita di Pula sono andati in scena i tornei delTennis: sei settimane di combined che si traducono in 12 tornei e un montepremi totale di 300mila dollari. Un’occasione per i tennisti italiani sempre più competitivi e vincenti nei Futures e poi nei challenger, con la speranza di vedere sempre più ad alto livello anche i tennisti marchigiani. Così è effettivamente stato perché Federicaha centrato un’altra finale inal 12° Combined sui campi del Forte Village, dopo l’ottima prova in singolare nell’11° Combined con la semifinale vinta 6-1, 6-3 contro l’ex n.88 del mondo Bolsova e la finale raggiunta inal fianco di Alessandra Mazzola (n°719 WTA in singolare) cedendo poi alla finlandese Laura Hietaranta (n°278 WTA in singolare) e alla greca Sapfo Sakellaridi (n° 164 WTA in singolare).