Usa 2024 il referendum sull’aborto passa in sette Stati su dieci Ma in molti casi non aiuta Kamala Harris

Tutti a compulsare i cellulari per conoscere il vincitore della sfida per la Casa Bianca. Ma negliUniti, il 5 novembre, si è votato anche per 147 quesiti referendari. Inin particolare, i cittadini si sono espressi per o contro la tutela del diritto all’aborto. I sostenitori del diritto all’interruzione di gravidanza hanno vinto in, mentre hanno subito una sconfitta in Florida, Nebraska e South Dakota. Nel primo Stato, il cui governatore è il Repubblicano Ron DeSantis, la consultazione non ha raggiunto il quorum del 60%. Negli altri due, invece, i “no” verso maggiori garanzie abortive hanno surclassato i “sì”. Gli elettori di Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nevada e New York, invece, hanno allargato le possibilità delle pratiche abortive o le hanno fissato nelle proprie costituzioni.