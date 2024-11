Primacampania.it - Usa 2024: Donald Trump verso la Casa Bianca, per Fox è già il 47esimo Presidente

NEW YORK –la rielezione alla presidenza degli Stati Uniti. Anche se l’emittente tv Fox gli assegna già la vittoria e l’elezione adegli Usa. Il tycoon ha conquistato anche Georgia e Pennsylvania, raggiungendo 265 grandi elettori, mentre Harris è ferma a 214.si trova quindi a un passo dalla soglia dei 270 elettori necessari per assicurarsi la. Si tratta del terzo Stato in bilico strappato ai democratici: nel 2020 era stato vinto da Joe Biden, mentre nel 2016 aveva già visto prevalere il repubblicano. Il leader del GOP ha lasciato Mar-a-Lago per dirigersi al convention center di Palm Beach, dove è atteso per un discorso ai suoi sostenitori. La viceHarris, invece, ha rinviato la sua presenza alla Howard University e parlerà domani.