Iltempo.it - Trump e Musk? "Come Hitler e Goebbels", la debacle democratica fa impazzire Friedman

Leggi tutto su Iltempo.it

Gli americani hanno bocciato Kamala Harris e promosso Donaldche ha conquistato il voto popolare e rientra alla Casa Bianca da presidente. Una vittoria, quella del candidato repubblicano, che ha lasciato di stucco la galassia della sinistra nostrana. Una certa agitazione si nota nello studio de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, dove ovviamente si commentano l'esito delle presidenziali Usa e gli scenari della nuova America di. Il giornalista americano Alanè scatenato e lancia fosche profezia sul futuro dell'Europa e degli equilibri geopolitici del mondo, rilanciando inquietanti parallelismi trae Adolf, e tra Elon e il propagandista del Terzo Reich Joseph.  "Ormai siamo anestetizzati, c'è una guerra in Ucraina con Putin e i soldati della Corea del nord e non stiamo neanche discutendo", commentache si dice sicuro di un fatto, "che sarà pericoloso per la sicurezza dell'Europa".