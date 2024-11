Travolto e ucciso mentre era a fare un giro in bici | Danilo aveva 67 anni

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Cisterna di Latina ieri mattina. Un ciclista di 67Roselli, residente a Lanuvio, ha perso la vita in seguito a uno scontro violentissimo avvenuto su via Tivera. Ecco cosa sappiamo finora. Impatto fatale con un’auto in corsa L’incidente si è verificato intorno alle 9 del mattino, quandoRoselli stava pedalando in compagnia di un gruppo di ciclisti. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto, una Kia Ryo, ha colpito frontalmente il ciclista. L’impatto è stato così violento da scagliare la vittima per diversi metri. Soccorsi immediati, ma purtroppo inutili I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo della tragedia, incluso l’intervento di un’eliambulanza. Tuttavia, ogni tentativo di salvare Roselli è stato vano, e il personale medico non ha potutoaltro che dichiararne il decesso.