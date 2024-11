Lopinionista.it - Torna la grande musica dal vivo a Radio2 Live Unplugged con Dotan

ROMA –ladal: giovedì 7 novembre protagonista della puntata dalla sala B di Via Asiago, sarà, alle ore 21 su Raie sul Canale 202 del digitale terrestre, su Rai Play e Rai Play Sound, con la conduzione di Martina Martorano. Cantautore, polistrumentista e produttore discografico, dall’Olandaha conquistato il pubblico di tutto il mondo: 300 milioni di stream globali, oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, 5 milioni di Shazam e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, due Dischi d’Oro e 5 hit saldamente nelle classifiche per mesi, sono solo alcuni dei numeri che hanno consacrato il successo internazionale del cantautore. Tra aneddoti e performance con cui rivivere nella suggestiva versionei suoi grandi successi come “Numb”, “No Words”, “There Will Be A Way”, “Mercy”, “Louder”,racconterà segreti e curiosità di una carriera intensa, fino ad arrivare ai brani del suo nuovo lavoro discografico “A little light in the dark”, che è stato anticipato dal singolo “Drown me in your river”.