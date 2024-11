Universalmovies.it - Tomorrow and I | Il trailer della serie tv sci-fi Netflix

Leggi tutto su Universalmovies.it

Da poche ore è stato rilasciato il fulldiand I, la nuovatv sci-fi antologica made in Thailandia composta di soli 4 episodi, la cui messa in onda suè programmata a partire dal prossimo 4 dicembre.and I amplia l’elenco dei contenuti thailandesi del celebre streamer e si presenta come la prima in assoluto di questo paese dai contenuti fantascientifici. Latv è prodotta da Sulawut Tungkarak attraverso Jungka Studios e diretta da Paween Purijitpanya, il quale ha curato anche la sceneggiatura insieme Pat Pataranutaporn, Jirawat Watthanakiatpanya, Abhichoke Chandrasen, Tossaphon Riantong, Panuwat Inthawat e Eakasit Thairaat. Nei quattro episodi vengono esplorati diversi argomenti tra cui clonazione, prostituzione, religione e riscaldamento globale.