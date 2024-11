Biccy.it - Tommaso Franchi con Maica scorda MariaVittoria: “Non mi manca”

Leggi tutto su Biccy.it

A meno di 24 ore dal suo ingresso al Gran Hermano,ha giàtoMinghetti. Stamani l’idraulico toscano mentre era in camera conBenedicto e altri gieffini spagnoli, ha rivelato chenon glie che non potrà mai stare insieme a lei. “Mi può anche piacere, ma non nel senso che ci vorrei stare insieme. Non è possibile tra noi. Ne abbiamo anche parlato un po’. Non è un ‘mi piace voglio stare con te’. Direi che è più un ‘mi piace esteticamente’. Se milei? No, no, non mi. Ascolta. Mino tutti i compagni del Grande Fratello. Tu sei un po’ gelosa ammettilo. . Lei non miSui social le parole del ragazzo non sono piaciute: “Lui lo preferivo quando era chiaro ora fa l’ambiguo dice a lei che vuole uscire da lì con lei che la vuole presentare alla nonna, ora ritratta, dice che gli piace ma non si sbilancia sul fuori, io Mavi la capisco un’altra batosta non la vorrei”.