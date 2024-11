It.newsner.com - Tieni accesa luce in bagno quando dormi in hotel – ecco perché

re con le luci accese potrebbe sembrare troppo luminoso per alcuni, masi viaggia e si soggiorna in camere d’albergo sconosciute, un po’ divi terrà molto più al sicuro.soggiornate in un hotel o in un motel, forse avete sentito il consiglio di tenereladel. Può sembrare un suggerimento strano, ma ci sono delle ragioni molto pratiche che lo giustificano. Dalla maggiore sicurezza e comfort ai potenziali benefici per la salute,un elenco dei motivi per cui questa piccola abitudine può fare una grande differenza. Allontana gli insetti I motel, soprattutto quelli con accesso all’esterno, possono occasionalmente avere problemi con insetti e altri parassiti. Lasciareladelpuò aiutare a dissuadere gli animali dall’esplorare il vostro spazio di notte.