Silvia Toffanin il regalo di Pier Silvio Berlusconi per i 45 anni | le foto del compleanno intimo

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

si prepara a una nuova sfida. Continua a collezionare ascolti record nel weekend con Verissimo ma sta per debuttare alla conduzione dello speciale realizzato insieme alla Fascino di Maria De Filippi, This is Me, per celebrare i grandi nomi della musica e non solo, che sono nati con la partecipazione ad Amici. Così la regina di Verissimo ha accolto in studio alcuni volti noti del talent che ha fatto la storia della televisione italiana. Come Gaia, Giordana, Giulia Stabile, Umberto, Riki, Wax, Dustin, Alessandra Celentano, Garrison, Vessicchio, Kledi e Rossella Brescia. A sorpresa però è arrivato anche. Leggi anche: “Le mie figlie.”. Eleonora Cecere svela il vero motivo del suo ritiro dal Grande Fratellospeciale: ildiNon ne sapeva nullae si è commossa.