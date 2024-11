Sport.quotidiano.net - Serie D. FolloGavo in Coppa. Arriva il Trestina

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Dimenticare subito il ko col Grosseto e sintonizzarsi sullaItalia diD. E’ questo l’imperativo odierno del Follonica Gavorrano. La squadra di Marco Masi torna in campo oggi alle 14.30 allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano per la. Avversario di turno sarà lo Sporting Clube l’incontro vale l’accesso ai sedicesimi di finale della competizione che mette di fronte tutte le formazioni impegnate nella quarta categoria calcistica italiana. Il Follonica Gavorrano si presenta a questo match dopo aver battuto nel primo turno il Sasso Marconi per 2-1, con le reti dei minerari realizzate da Zini all’11’ e Lo Sicco al 28’, entrambe nella prima frazione di gioco. Gli ospiti hanno accorciato le distanze nel finale, senza comunque creare troppi patemi alla retroguardia biancorossoblù.