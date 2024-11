Dilei.it - Sanremo 2025, Al Bano candida due pezzi, duo Amoroso-Morandi? Le indiscrezioni

Il 6 novembre 2024 è andata in onda una puntata speciale di La Volta Buona, in versione ridotta a solo un’ora, per lasciare spazio a un approfondimento sulle elezioni americane, a cura del TG1. Dalle 15 in avanti, in ogni caso, i telespettatori affezionati del programma televisivo, hanno potuto seguire un episodio del contenitore pomeridiano di Rai Uno, con al timone sempre Caterina Balivo. Buona parte della puntata è stato dedicato al prossimo Festival die alla discussione sul toto-nomi dei big in gara, che verranno rivelati a tutti tra meno di un mese. A commentare in studio tutte le ultimea riguardo, Carolina Rey, Grazia Sambruna, Luca Dondoni, Mal e Romina Carrisi, che ha fatto delle rivelazioni sulla possibile partecipazione alla kermesse musicale del padre, AlCarrisi.