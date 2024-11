Lanazione.it - Quel nome che infonde coraggio: "Io e mia figlia più forti di tutto"

di Francesco Ingardia "Dedicato a chi ha saputo superare grandi sfide cone speranza. E ce l’ha fatta". Un mondo dietro a. Non Bianca, non Viola, non Toscana. Marika. Sì, il mondo di Marika. La prescelta per distacco, dopo il contest (aperto a tutti) lanciato per battezzare la seconda talpa. Che adesso porta ildi un’adolescente di 14 anni come le altre. Ma inevitabilmente diversa, nella sua unicità. Così piccola quando affiancala fresa da 1400 tonnellate, poggiando la mano sul suo pancione per una foto ricordo destinata a fare la storia. La sua. Appare spaesata di buon mattino dentro il maxi cantiere di Campo di Marte. Seppur raggiante, a ragion veduta. Sorriso a trentadue denti, occhialoni a nascondere metà del giovane volto, fiera di trovarsi nel luogo di lavoro di suo padre.