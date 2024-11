Cityrumors.it - Quando un bollo auto diventa una cartella esattoriale: l’Agenzia Entrate non scherza

Leggi tutto su Cityrumors.it

Se non si provvede al pagamento deldellepuò emettere unaaccade e cosa succede se non si provvede al versamento. Ogni anno glimobilisti sono tenuti a dover versare il, la tassa dovuta dai proprietari dei veicoli regolarmente iscritti al Pra (Pubblico registromobilistico) e gestita dalle Regioni e dalle Provincenome non dallo Stato.ununanon(Cityrumors.it)Come per ogni tassa, esistono dei casi di esenzione o per cui è possibile chiedere uno sconto. Non bisogna, però, dimenticare di versare il, il mancato pagamento, difatti, comporta il rischio di sanzioni il cui importo varia in base ai giorni di ritardo.dellepuò anche emettere unae successivamente anche un provvedimento di fermo amministrativo per il veicolo interessato.