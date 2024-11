Ilgiorno.it - Processo a Massimo Adriatici, chiesta la riformulazione del reato: omicidio volontario, atti in Procura

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Voghera (Pavia), 6 novembre 2024 – La giudice di Pavia Valentina Nevoso ha trasferito glidelall'ex assessore leghista alla Sicurezzaallaritenendo che debba essere giudicato perin relazione alla morte di Youns El Boussetaoui, il senzatetto marocchino morto in piazza Meardi a Voghera la sera del 20 luglio 2021.. Per la giudice, è sbagliata l'imputazione di 'eccesso colposo di legittima difesa', formulata dalla. Ci sono “gravi, precisi e concordanti indizi dia carico diquantomeno col dolo eventuale”, ha detto la giudice leggendo una lunga ordinanza. voghera ( pavia) - sparatoria nella notte in piazza meardi, l'assessore alla sicurezzaspara ad un uomo e lo uccide davani al bar ligure - carabinieri- foto torres /ph PaviaPress *** Local Caption *** Alla vigilia della sentenza, la difesa diaveva depositato nella cancelleria dei giudici un'ultima memoria confutando alcuni punti della requisitoria del pm Roberto Valli.