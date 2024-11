Lanazione.it - Pnrr, si apre la fase 2: aperti tutti i cantieri nell’area provinciale Aretina

Arezzo, 6 novembre 2024 – Quasi 15mila metri quadrati di nuove strutture sanitarie, corrispondenti alle dimensioni di due campi da calcio, 7 case della comunità, 3 ospedali di comunità, 3 Cot e lavori negli ospedali di Bibbiena, Montevarchi e di Arezzo per un totale di 19 interventi e un investimento di oltre 50 milioni di euro. Sono i numeri del(Piano nazionale di ripresa e resilienza) per l’areache cambieranno il volto della sanità territoriale. Il 31 ottobre è iniziata la secondadei lavori con l’apertura dinella provincia ed entro il 31 dicembre 2025 saranno consegnati alla cittadinanza nuove strutture e servizi per rispondere in maniera più integrata ai bisogni di salute della popolazione. Gli interventi sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa all’ospedale San Donato di Arezzo.