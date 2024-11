Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, comincia col derby tra Faenza e Ravenna Under14 la stagione del Nuoto Sub

Parte domenica laufficiale delle squadre didelSubcon ilprovinciale che vedrà il team Ragazzi Under 14 allenato da Alessandro Bandini e Luca Cimatti affrontare i cugini dellain trasferta alla piscina comunale ’Gianni Gambi’. La partita programmata alle 14 sarà la seconda della prima giornata della prima fase di qualificazione nel girone C del Campionato Regionale, che vede al via anche la Rari Nantes Romagna e la Polisportiva Comunale Riccionea. Nel settore dellailSubha confermato la collaborazione con la, la cui prima squadra in Serie C allenata da Vladimir Cukic accoglierà alcuni elementi faentini, così come la formazione Allievi Under 16. Questa squadra si allenerà per lo più ainsieme agli Under 17 ed ha in organico 5 ragazzi del 2009 e 2010 in prestito dalSub.