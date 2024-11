Padova torturava il figlio di cinque mesi a casa e in ospedale | Voleva ottenere l’invalidità

Leggi tutto su Open.online

La microcamera piazzata dalla polizia nella stanza del bimbo inquadra la madre che entra nella sua stanza e gli parla con dolcezza. Poi lei se ne va ed entra il padre. E qui cambia tutto. Perché l’uomo prima si guarda intorno per accertarsi di non essere visto. Poi infila le dita nella bocca del bambino. Le toglie e comincia a percuoterlo. Il giorno dopo e quello successivo si ripete la stessa scena. Finché non arriva l’arresto in flagranza. Perché il 22enne di origini sinti e con precedenti ha torturato il suo secondoper, provocandogli ferite che per i medici saranno irreversibili. Lo ha fatto, secondo l’ipotesi degli inquirenti, per fare causa ai medici che lo avevano in cura e poi chiedere sussidi. Lui adesso si trova nel carcere Due Palazzi di. Il bambino è stato sottoposto a un intervento alla bocca.