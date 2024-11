Gravidanzaonline.it - Ovodonazione, cos’è e il processo passo dopo passo fino alla fecondazione

Leggi tutto su Gravidanzaonline.it

Tra le tecniche di procreazione medicalmente assistita c’è anche la cosiddettaeterologa, che si distingue domologa per l’utilizzo di gameti provenienti da individui esternicoppia. Nel caso in cui a essere utilizzati siano gli ovuli, si deve ricorrere all’unmediante il quale, appunto, si procededonazione degli ovuli. Nel nostro Paese, come riassume l’I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele, laeterologa è possibile dal 2014 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Nonostante l’aperturaeterologa, questa è possibile solamente per le coppie eterosessuali, sposate o conviventi, con entrambi i partner in vita. Vediamo più nel dettaglio come funziona questa procedura, chi può ricorrervi e quali aspetti vengono interessati ddecisione di ricorrervi sia come donatrici che come riceventi.