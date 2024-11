Spazionapoli.it - News SSC Napoli, faccia a faccia tra Conte e la squadra: cosa è successo a Castel Volturno

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Ilcontinua a preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Inter: intanto, nella giornata di martedì, è andato in scena untra Antonioe la. Grande attesa in casaper l’attesissimo big match contro l‘Inter che caratterizzerà la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il fischio d’inizio per la sfida è previsto per domenica, alle ore 20:45, con gli azzurri che sono chiamati a una reazione importante dopo la sconfitta rimediata al Diego Armando Maradona nell’ultima partita contro l’Atalanta. Lo sa bene anche Antonio, che con la sua exnon vorrà certamente fare brutte figure e vorrà mandare un messaggio forte e chiaro a tutta la Serie A. Continuano i lavori al centro sportivo di, dove si attendono novità anche sulle condizioni di Stanislav Lobotka (qui per tutte le ultimissime novità).