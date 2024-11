Oasport.it - Monaco: “La gestione della comunicazione di Djokovic non è all’altezza. Non esiste il comportamento di Rublev”

Leggi tutto su Oasport.it

Guido, con la consueta chiarezza e schiettezza, si è pronunciato sui temi d’attualità del tennis mondiale. Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, andata in onda sul canale Youtube di OA Sport, il commentatore tecnico di Eurosport ha valutato quanto accaduto dopo l’annunciorinuncia di Novakalle ATP Finals 2024 di Torino. “Mi sembra chiaro che la maggior responsabilità sia di chi abbia messo i giocatori in questa condizione di non sapere ancora quale sarebbe stata la definizione di tutti qualificati alle ATP Finals. Detto questo, ritengo per l’appunto i gestori dell’ATP ei primi da ritenere “colpevoli” di quanto accaduto nei tornei in corso di svolgimento questa settimana“, le parole di. Entrando più nel dettaglio: “avrebbe dovuto chiedere scusa a tutto il mondo del tennis per il disagio che ha creato.